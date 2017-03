Päästjad tõid Harku järvest välja mehe surnukeha

Siseministeeriumi teatel tõid päästjad surnukeha järvest välja kell 18.23.

Vaid päev varem, neljapäeval tõid päästjad Harku järvel jääaugust välja läbi jää vajunud uppumisohus mehe ja andsid ta üle kiirabile.

Päästeamet paneb südamele, et saabuva kevadega on jää muutunud väga õhukeseks ja hapraks ning see ei kanna enam inimest. Eriti palju peaksid sellele tähelepanu pöörama kalamehed, sest tihti jäävad just nemad selles eriarvamusele. Päästeamet toonitab, et selleks hooajaks on aeg jääpüük lõpetada.