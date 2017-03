Kukk: Tallinna TV reklaamitulu on endiselt olematu

«Tallinna TV on kulukas ja ebaõnnestunud edevusprojekt – selle reklaamitulu ja vaatajaskond on olematud ning maine poliitilise kallutatuse ja korruptsiooniskandaalide tõttu madal. On täiesti mõistetav, et pea ükski endast lugupidav ettevõtte ei soovi enda reklaamiraha sinna kanalisse viia. Reklaam Tallinna TVs mõjub antireklaamina,» ütles Kukk.

Seetõttu on Kuke sõnul Tallinna TV uue juhi välja käidud mõte, et peagi võiks kanali eelarvest 50 protsenti katta reklaamitulu, ebareaalne.

«Mesijuttu võib ju puhuda, aga vaadakem parem faktidele otsa: kanal neelab eluspüsimiseks linnaeelarvest rohkem kui 3,5 miljon eurot aastas, samal ajal toob reklaami müük vaid mõnikümmend tuhat eurot. Tallinna TV on ja jääb kahjumlikuks projektiks. On aeg tõele otsa vaadata ja linna raha põletamine sellele diletantliku lolluse peale lõpetada!» rääkis Kukk, kelle sõnul saaks 3,5 miljoni eest linn iga aasta osta näiteks 18 uut bussi või ehitada mitu kilomeetrit kergliiklusteid.

Samuti selgus arupärimisest, et aastaga on Tallinna TV palgafond kasvanud pea 175 000 eurot.