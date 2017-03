Politsei jahib öises Tallinnas autosid rüüstavaid vargaid

11. jaanuarist on politsei saanud ligi sada teadet sõidukite esitulede ja küljepeeglite vargustest Harjumaal, peamiselt Tallinnas. Tasub märkida, et mullu oli terve aasta peale kokku vaid umbes 70 sellist juhtumit.

Viimastel nädalatel on vargused veelgi hoogustunud ja enam ei möödu päevagi, kui politsei selliseid teateid ei saa. Teinekord pannakse öö jooksul toime viis-kuus vargust.

Kurikaelad tegutsevad peamiselt Lasnamäel, Kristiines, Mustamäel ja Õismäel ning nende lemmikmarkideks on Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Porsche ja Audi.

Politsei üritab kuid väldanud vargustelainele piiri panna – kaardistab kriitilisi piirkondi ja jahib võimalikke kurjategijaid. Täna ööselgi olid kriminaalpolitseinikud väljas nii Mustamäel, Õismäel, Kristiines kui ka Lasnamäel. Kedagi teolt nad ei tabanud.

«Töötame läbi informatsiooni ja vihjed, et kaardistada kurjategijate tegutsemisviisi, käekirja ja sedagi, kuhu varastatud autoosi realiseeritakse,» selgitas Põhja prefektuuri kriminaalbüroo teenistuse vanem Toomas Jervson.

Tegutsetakse pimedates varju jäävates kohtades

Vargile minnakse suurema tõenäosusega sinna, kus on kõige mugavam tegutseda. Need on pimedad kohad, mis jäävad pealtnägijate ja valvekaamerate eest varju. Seetõttu peaks Jervson sõnul iga korteriühistu ja koduomanik mõtlema, kuidas oma koduesisel maksimaalset valgustatavust ja nähtavust tagada.

Näiteks andis hiljuti üks Paldiski maantee kortermaja elanik politseile teada, et rõdul suitsu tehes märkas ta kaht 20ndates meest autode juures luusimas. Helistaja sõnul tahtsid nad sõidukite küljest midagi võtta, kuid ta hirmutas nad ära ja mehed põgenesid. Kodaniku sõnul ei põle neil seal tänavavalgustus ja kõik on ümber pime.

Jervsoni sõnul võidavad videovalvesüsteemide paigaldamisest kõik – nii majaomanik, kohalik elanik, ümbruskonnas liikuv inimene kui ka õiguskaitseorganid.

«Ainuüksi valvekaamera olemasolul on ennetav mõju, need hoiavad hoovist eemal kurikaelad ja muidu võõrad seiklejad,» toonitas ta ja lisas, et ennetada on alati odavam – ühekordne väljaminek kaamerate paigaldamiseks aitab suure tõenäosusega ära hoida mitmeid vargusi või vandalismi.

Videokaamerad tuleks paigaldada parkimisplatsidele ja trepikodade uste kohale, kus nende efektiivsus näiteks korterivarguste või autodesse sissemurdmise ennetamiseks ja avastamiseks on kõige parem. Videopilt aitab hiljem ka varast või vandaali tuvastada.

Erimärgistusega kaupa raskem realiseerida

Enne kaamerate ostu ja paigaldamist tasub konsulteerida spetsialistiga, kes aitab kindlaks määrata jälgitava ala, sest hoovi iga ruutmeetri kaameraga varustamine oleks liiga kallis ja ebapraktiline. Tasub ka veenduda, et kaamera vaatevälja midagi kõrvalist ei varjaks, näiteks suvel õitsevad puud ja põõsad. Samuti ei maksa kaamerat asetada liiga madalale, sest vastasel juhul võib olla neid liiga lihtne lõhkuda, katta või isegi varastada.

Jervson palub ka inimestel silmad ja kõrvad lahti hoida ning kahtlast tegevust või inimesi märgates kohe hädaabinumbrile 112 helistada. «Kui olete varguse ohvriks langenud, kutsuge kohale politsei ning ärge asuge sündmuskohal kriminalisti tööd tegema, sest asitõendite saamiseks on oluline jälgede puutumatus,» toonitas ta.

Abiks võib tema sõnul olla seegi, kui tähistada oma sõiduki osad erimärgistusega, sest sellist kaupa on mustal turul keerulisem realiseerida.

«Siinkohal on mul üleskutse ka auto varuosi soetavatele inimestele – kui näete pakkumist, mille hind on turuhinnast oluliselt soodsam või müüja või müügikoha taust tundub kahtlane, siis mõelge enne, kui sealt sõidukile uued tuled, peeglid või muu soetate. Varguste toime panemist kannustab võimalus varastatud kaupa mustal turul realiseerida. Kui ei ole nõudlust, kaob ka pakkumine,» lisas Jervson.