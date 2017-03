Video: Harku järvel päästeti uppumissurmast inimene

Läbi jää kukkunud mees oli kirjelduse kohaselt ka ise appi karjunud. Nõmme komando pinnaltpäästjad said mehe veest kätte kell 14.31. Kannatanu toodi kaldale ning anti üle kiirabile.

Päästeamet paneb südamele, et saabuva kevadega on jää muutunud väga õhukeseks ja hapraks ning see ei kanna enam inimest. Eriti palju peaksid sellele tähelepanu pöörama kalamehed, sest tihti jäävad just nemad selles eriarvamusele.

Seekord pääses inimene uppumissurmast tänu pealtnägijale, kuid alati ei pruugi olla kedagi kõrval abi kutsumas. Päästeamet toonitab, et selleks hooajaks on aeg jääpüük lõpetada.