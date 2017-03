Hüljatud Hummeri-keskus leiab lõpuks rakenduse

«Millised ettevõtted tulevad, seda veel lõpuni ei tea. Huvi on üles näidanud restoran, spordiklubi, erinevad ettevõtted, kes soovivad kontoripinda,» ütles Hammerheadi esindaja Allan Kool. Ta lisas, et üürnike kohta on otsused veel tegemata ja lepingudki sõlmimata.

«Täna saame rääkida ainult huvist ja sellest, et otsime selgust selle kohta, millised ettevõtted me saame autopoeks ehitatud hoonesse tegutsema võtta,» rääkis Kool. Kuna hoone oli aastaid puude taga pimedalt seisnud, oli arendaja sõnul inimestes tekkinud justkui teadmine, et seal midagi ei toimu. «Tuledemäng oligi lihtsalt selleks, et linnakodanikele teada anda, et seal midagi toimub,» sõnas Kool.

Hoone ehitati kunagi Porsche ja Hummeri keskuseks, aga ehitus jäi 2009. aastal pooleli. BNSile ütles Kool, et klaasist kontorihoone arendus läheb maksma kaks miljonit eurot.