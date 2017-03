Linnahalli AS-i juhatuse liige esitas lahkumisavalduse

Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon arutas esmaspäeval Tallinna Linnahalli projekteerimise hankega seonduvat, komisjoni esimees Artur Talvik ütles, et kohtumisel teavitati komisjoni ka asjaolust, et AS-i Tallinna Linnahall juhatuse liige Väino Sarnet esitas eelmisel nädalal lahkumisavalduse.

«Väidetavalt on lahkumisavalduse esitamise põhjuseks asjaolu, et Sarnet ei saanud tegutseda nii, nagu talle oli lubatud,» ütles Talvik.

Talviku sõnul on Sarneti lahkumisavaldus seotud linnahalli projekteerimishankega. Talvik selgitas, et projekteerimise lähteülesande konkursi võitis projekteerimisfirma Allianss Arhitektid OÜ. Samas sätestas hankedokument, et lähteülesande koostaja ei saa osaleda projekteerimishankes. Talviku sõnul otsustas AS-i Tallinna Linnahall juhatus aga jätkata väljakuulutamata läbirääkimistega riigihanke vormis koostööd Allianss Arhitektidega.

Pärast lähteülesande valmimist võtsid Tallinna Linnahalli AS-i seaduslik esindaja ja lähteülesande koostaja Allianss Arhitektide OÜ ühendust linnahalli autori arhitekt Raine Karbiga, kes andis oma autoriõigused projekteerimisfirmale.

«Esmaspäevasel erikomisjoni koosolekul selgus, et kolmepoolse lepingu algatajaks oli Sarnet,» sõnas Talvik. Ta märkis, et komisjonile jäi arusaamatuks, miks ei korraldatud linnahalli ümberehituse projekteerija leidmiseks kohe avatud hanget. «Ka sel moel oleks Karbiga saanud tingimused kokku leppida,» sõnas ta.

Talviku sõnul põhjendasid AS-i Tallinna Linnahall juhatuse esindajad erikomisjonile läbirääkimistega riigihanke vormis valimist asjaoluga, et nii kujuneb hange odavamaks. «Selgus aga, et Allianss Arhitektid tegid pakkumuse, mis ületas eeldatud maksumust kolme miljoni euroga,» nentis Talvik.

«Sarnetile ei antud võimalust tingimuste üle läbirääkimiste pidamiseks. Väidetavalt see ongi põhjus, miks ta lahkumisavalduse esitas,» sõnas Talvik. Sarneti lahkumisavalduse peab otsustama AS-i Tallinna Linnahalli uue koosseisuga nõukogu.

Talviku sõnul on hämmastav, et riigiettevõtetes võideldakse selle eest, et nõukogud oleksid depolitiseeritud, samas on linnaettevõtetes need sajaprotsendiliselt politiseeritud.

Eelmisel nädalal kohtus Tallinna linnapea kohusetäitja Taavi Aas Arhitektide Liidu esindajatega. Aasa sõnul leiti koosviibimisel, et kõige mõistlikum on korraldada avatud hange.

Tallinna linnale kuuluv Tallinna Linnahalli AS tunnistas linnahalli projekteerimishanke kehtetuks, sest projekteerimisfirma Allianss Arhitektid OÜ soovis linnavalitsuse hinnangul töö eest liialt kõrget hinda.

Tallinna linnahalli projekt näeb ette hoone rekonstrueerimist konverentsikeskuseks, kontserdisaaliks ja mereäärseks äripinnaks. Rekonstrueerimine maksab esialgsetel hinnangutel 80–100 miljonit eurot, millest poole katab Tallinna linn ja poole Eesti riik.