Metsaveokid lõhkusid mitme talu kodutee

Kuusalu vallas keerab Peterburi maanteelt lõuna poole metsatee, mis esmalt möödub endistest Dvigateli suvilates, n-ö Venekülast, kirjutab Harju Elu. Edasi jõuab metsatee Sigula küla Metsaserva ja Kruusaaugu taluni.

Metsaserva talus elav Taimo Jõõts (39) ei suuda oma pahameelt varjata. «Ühel hommikul jäime sedavõrd kinni, et peaaegu oleksin pidanud Reinu poole pöörduma, et traktor tuua, aga tänu neliveole suure hädaga ikka õnnestus ennast välja punnitada. Mõne väiksema auto oleks see siin kindlasti ära lõhkunud.»

Taivo sõnul on probleemid seotud Tava Mets OÜga, mis tegi esimese lõikuse Sigula metsades paari-kolme aasta eest. Juba siis lõhuti teid, aga masinatega käidi metsas, kui maa polnud nii pehme. Eelmise aasta sügisel sai kohalik metsatee palju rohkem kannatada.

Mehe sõnul tehti mullune pahandus üheainsa nädalavahetusega.

Taimo Jõõts ja Rein Riiberg on Tava Mets OÜst suhelnud eeskätt metsameister Allar Kivirähuga (39). «Minu arust väga normaalne. Kuusalu vallaga oli meil leping, et me kasutame neid teid. RMKga on meil raamleping, kui me kasutame RMK teid,» ütles Kivirähk ajalehele.

Väitele, et Sigula metsatee on ära lõhutud, vastab metsameister kiiresti: «See on RMK tee. See on täiesti liivatee, aga see on alati, et kui metsa kuskil raiutakse, siis kellegile see kindlasti ei meeldi. Lihtsalt see nii on. Kui mina seal viimati käsin, mina küll ei näinud, et see tee oleks kuidagi ära lõhutud või olnud halvemas seisukorras, kui enne, kui me sinna läksime.»

