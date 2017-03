Keskkonnaamet: Nõmme jäätmevedaja on loa puudumises ise süüdi

Kui reedel selgus, et BWM veab Nõmmel jäätmeid ilma vastava loata, siis ütles Tallinna keskkonnaameti juhataja Relo Ligi, et seda tuleks küsida riigi keskkonnaametilt, miks luba veel välja pole antud. «Jäätmeloa taotlus on sisse antud 16. novembril 2016. Vastavalt seadusele on selle menetlusaeg kolm kuud. Tänaseks on möödunud juba neli kuud ja meie sõnum riigile oleks see, et antagu see luba lõpuks välja,» ütles Ligi Postimehele.

Riigi keskkonnaameti jäätmebüroo juhataja Reet Siilabergi sõnul on asjad teisiti. «Jäätmeloa taotluse menetlusaeg on kolm kuud alates nõuetekohase jäätmeloa taotluse registreerimisest. BWM esitas 16. novembril 2016 puuduliku ja ebakorrektse taotluse. See kolm kuud hakkas jooksma alles 13. veebruaril 2017, kui kõik taotluse puudused olid likvideeritud. Sisuliselt on menetlus seisnud ettevõtte puudulike dokumentide ja aeglase reageerimise tõttu,» lausus Siilaberg.

«Kui on jäätmeveo loa taotlus kohaliku omavalitsuse tellimusel, siis meie jaoks on oluline, et oleks korraldatud riigihange ning meile tuleb esitada dokumendid, kus on öeldud, kes hanke võitis. Esiteks polnud seda dokumenti. Teiseks sõlmitakse pärast hanke tulemuste selgumist leping. See leping meile küll esitati, aga sealt puudus ühe poole allkiri. Neli päeva pärast taotluse esitamist saatsime neile kirja, et esitage allkirjastatud leping ja hankel edukaks tunnistamise dokumendid. Selle esitamine võttis neil aega peaaegu kuus nädalat, kuigi meie andsime selleks kolm nädalat,» rääkis Siilaberg.

«Kolmandaks ei olnud arusaadav, mis on jäätmeveo algus- ja lõpukuupäevad. Viidati mingile lepingu lisale, mida meile polnud esitatud. Selle pidime jälle üle küsima. Oli küll öeldud, et vedu kestab 60 kuud alates lepingu lisas nimetatud tähtajast, aga lepingu lisa meile ei esitatud. Aga meie väljastame jäätmeloa konkreetseks perioodiks kindla algus- ja lõpukuupäevaga,» lisas ta.

Veel oli paberites segadus sellega, et kuhu BWM Nõmme jäätmeid siis veab. Ettevõte oli esitanud mitu jäätmeloa taotlust, ühes oli märgitud sihtkohaks Väätsa prügila, teises Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus Jõelähtme vallas.

«Selle kohta küsisime 18. jaanuaril saadetud kirjaga. Tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks oli 6. veebruar, ent BWM esitas lisaandmed ja parandatud jäätmeloa taotluse alles 10. veebruaril. Neid tähtaegu me seamegi sellepärast, et menetlused ei hakkaks venima,» ütles Siilaberg.

«Kui abilinnapeal Arvo Sarapuul oli vastav info ilma loata tegutsenud ettevõttest, siis oleks ta pidanud sellest teatama keskkonnainspektsiooni, kes teostab järelevalvet keskkonnanõuete täitmise üle. Jäätmeluba kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud jäätmeveoks on piirkonnapõhine. Kui BWM OÜ-l on jäätmeluba näiteks Tallinna jäätmeveopiirkonnas nr 1, siis see ei tähenda, et ta võib vedu teostada ka Nõmme linnaosa jäätmeveopiirkonnas nr 2,» selgitas jäätmebüroo juhataja.

«BWM jäätmeloa eelnõu on saadetud kõigile tutvumiseks 8. märtsil ning pärast eelnõu avalikustamist 22. märtsil vaadatakse kõik laekunud ettepanekud läbi. Kui ettepanekuid ei laeku, saab riigi keskkonnaamet jäätmeloa väljastada hiljemalt 27. märtsil. Enne loa väljastamist ei tohi ettevõte Nõmme linnaosas jäätmeid vedada,» ütles Siilaberg.