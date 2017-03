Meelis Pai jätkab linnahalli kunstilise juhina

Pai ütles, et töölepingu sõlmis temaga Tallinna Linnahalli AS juhatuse liige Tõnu Prööm. Vastuseks küsimusele, kas nõukogu esimehe kohalt lahkumisega kadus tal huvide konflikt, vastas Pai, et juristide hinnangul polegi konflikti esinenud.

Tallinna linnavalitsus otsustas esmaspäevasel erakorralisel istungil vabastada Meelis Pai Tallinna Linnahalli AS-i nõukogu esimehe kohalt, kuna mees sõlmis ise endaga töölepingu.

Tegevlinnapea Taavi Aasa sõnul oli Pai vabastamise põhjuseks iseendaga sõlmitud tööleping kunstilise juhi ametikoha täitmiseks, kusjuures lepingu tingimustes polnud omaniku esindajaga kokku lepitud. «Linnavalitsus ei näinud sellises olukorras muud võimalust, kui Pai tagasikutsumine. Kuna linnahalli rekonstrueerimine hakkab iga päevaga konkreetsemaks muutuma, pidas linnavalitsus vajalikuks Linnahalli nõukogusse kahe uue nõukogu liikme nimetamise,» lisas Aas.

Linnavalitsuse esmaspäevase otsusega nimetati Tallinna Linnahalli AS-i nõukogu uuteks liikmeteks abilinnapea Mihhail Kõlvart ja linnaplaneerimise ameti juhataja Anu Hallik-Jürgenstein.