IRL: Linn solgib prügiveomonopoli loomisega turgu

Tallinna volikogu IRLi fraktsiooni esimehe Madis Kübara sõnul on tegu järjekordse sammuga munitsipaalmonopoli ehitamisel. «Tänane Tallinna prügimajandus on täiesti läbipaistmatu ja viimase aja uudised on selged viited sellele, et prügimajandus on liigagi põimitud linnajuhtide endi ärihuvidega,» rääkis Kübar.

«Prügiäri on nüansirikas ettevõtmine, kus on palju erinevaid osapooli ja liiguvad suured summad. Juba seetõttu peaks linn tegelema sellega, et muuta prügimajandamist läbipaistvamaks ja linlastele arusaadavamaks. See tähendab avatud hankeid ja võrdseid võimalusi kõikidele ettevõtetele, mitte trügimist eraettevõtete põllule oma munitsipaalmonopoli rajamisega,» lisas Kübar.