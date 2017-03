Tallinna linna noored taunivad valitsuse plaani lühendada e-valimiste perioodi

Nõnda muutuks niigi madal valimisaktiivsus veelgi väiksemaks ning suurimate kannatajate seas oleksid just noored ning Tallinna linna noortevolikogu leiab, et e-valimiste perioodi tuleb hoopis pikendada, teatas volikogu esimees Triinu-Liis Paabo.

«Suures maailmas paistab meie riik silma eelkõige e-riigina- meie jaoks on platvormid nagu e-kool või e-maksuamet on osad igapäevaelust ning hoiavad kokku palju aega. E-valimised on saanud osaks meie riigi olemusest ning vaadates statistikat, saame näha, et tegu on iga korraga aina enam populaarsust koguva hääletusvormiga,» kirjutas Paabo.

Selle aasta oktoobris saavad esmakordselt riigi ajaloos anda enda hääle ka 16- ja 17-aastased. Noortevolikogu haridus – ja kultuurikomisjoni esimees Valentina Moskaljova sõnul oleks nukker minna ajas tagasi, kui riigireformid on andnud lootuse ning sõnumi, et Eesti poliitika on innovaatiline. „Rõhku tuleb panna mobiilsusele, sest vaid see viib meid taodeldava eesmärgini- suurem valimisaktiivsus noorte seas,» leiab Moskaljova.

Noortevolikogu on seisukohal, et valimisaktiivsuse suurendamiseks tuleb valimissüsteemi lihtsustada, eelhääletusperioodi pikendada ning teha e-valimine kättesaadavaks kõigile. E-valimised on võimalus enda hääle edastamiseks liikumispuuetega inimestel, välismaal elavatel eestlastel, kiire elutempoga inimestel, neil, kes on valimispäeva haiged või ei saa muul põhjusel füüsiliselt valimisjaoskonda kohale minna. Noortevolikogu on veendunud, et e-hääletus toob poliitika noortele lähemale, viies seeläbi suurema valimisaktiivsuseni.

«Selle asemel, et minna ajas tagasi, peaksime panema rõhku näiteks mobiiltelefonirakenduste väljatöötamisele, mille kaudu saaksime anda oma hääle valimistel ning mis võiksid valimiste vahelisel ajal olla platvormiks edastamaks riigile petitsioone,» leidis noortevolikogu esimees Paabo.

«Lisaks võiksime õpetada vanemale generatsioonile, kuidas e-hääletada, kuna kahtlemata on palju neid, kes on teadmatuse tõttu skeptilised ning peame tegema tööd selle nimel, et noored oleksid erinevate parteide lubaduste ja prioriteetidega kursis. Need on tegelikult olulised teemad, millele pool aastat enne valimisi keskenduda,» lisas Paabo.