Fotod ja video: lapsed nägid oma silmaga, kui kole on liiklusõnnetus

Enne seda toimus kinos keskkonnakampaania «Küünlaümbriste jaht» lõpusündmus ja parimate autasustamine. Pärast seda saidki lapsed kino ees uudistada, kuidas päästjad liiklusõnnetusse sattunud inimesi aitavad.

«Päästeamet teeb selliseid üritusi sageli. Päästjate üheks tööülesandeks on inimeste autovrakist väljaaitamine ning on tore, kui inimesed teavad, millega päästjad tegelevad,» kommenteeris Põhja päästekeskuse pressiesindaja Indrek Hirs. «Õnnetusjuhtumi puhul on päästjate üks suurim vaenlane ajakulu ja säärastele õnnetustele tuleb reageerida võimalikult kiiresti,» lisas ta.

Lisaks demonstreeris vanametalli käitleja Kuusakoski romuauto käitlemist ja lastele rõõmuks olid kohal ka politseinikud koos narkokoeraga.

Kuusakoski on selliseid etteasteid koostöös politsei ja päästeametiga teinud ka varem. Kuusakoski juhatuse esimehe Kuldar Suitsu sõnul meeldivad lastele väga sellised etteasted. Lastel tekib päästjate tegutsemist jälgides ka alati rohkelt küsimusi ja nii püüdis Suits tänagi jõudumööda kõigile neile vastata.

Eesti suurima keskkonnakampaaniaga «Küünlaümbriste jaht» kogusid ligi 15 500 last nelja kuuga üle 4,7 miljoni teeküünlaümbrise. Selle eesmärk on õpetada lastele jäätmete sortimise ja taaskasutuse olulisust. Kampaania peatoetaja on Kuusakoski ja see toimus juba neljandat aastat järjest.