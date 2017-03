Nõmme uuel prügivedajal pole jäätmeluba

Alates 1. märtsist tegeleb Nõmme linnaosas jäätmeveoga Baltic Waste Managemenet OÜ (BWM), mis võitis korraldatud jäätmeveo riigihanke. Kolmapäeval ilmunud Eesti Ekspress väitis, et Tallinna keskkonnavaldkonda juhtival abilinnapeal Arvo Sarapuul on selle ettevõttega isiklikud sidemed oma lähedaste kaudu. Sarapuu lükkas kõik sellised väited ümber.

Nüüd on ettevõte sattunud keskkonnainspektsiooni huviorbiiti kui jäätmeseaduse rikkuja. «Teavitame teid, et keskkonnainspektsioon on alustanud rikkumise asjaolude selgitamiseks väärteomenetlust ja tegevuse seadusega kooskõlla viimiseks haldusmenetlust. Kuivõrd tegu on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatava jäätmeveoga, siis esmane reageerimiskohustus on kohaliku omavalitsuse üksusena Tallinna linnavalitsusel,» teatas inspektsiooni Harjumaa büroo juhataja Monica Rand linnavalitsusele.

«Keskkonnainspektsiooni nägemusel on võimalikuks lahenduseks BWM OÜ tegevuse peatamine jäätmeloa saamiseni ja seniks jäätmeveo korraldamine teiste jäätmeluba omavate jäätmekäitlejate kaudu,» tegi inspektsioon linnavalitsusele ettepaneku.

Tallinna keskkonnaameti juhataja Relo Ligi sõnul võiksid riigi keskkonnaametnikud peeglisse vaadata ja endalt küsida, miks ettevõttel jäätmeluba ei ole. «Jäätmeloa taotlus on sisse antud 16. novembril 2016. Vastavalt seadusele on selle menetlusaeg kolm kuud. Tänaseks on möödunud juba neli kuud ja meie sõnum riigile oleks see, et antagu see luba lõpuks välja,» ütles Ligi Postimehele.

«Siin ei ole mingit ohtu, mille tõttu peaks loa menetlemine nii kaua aega võtma. Ettevõttel pole ju mingit põhjust jäätmeid metsa alla viia. Kõik viiakse Nõmmelt Iru jäätmepõletusjaama. Seda tehakse prügipressiga autodega, nii et keskkonnale pole vähimatki ohtu. Selle loa taotluse menetlemine peaks olema väga lihtne. Riigihange on läbi viidud, ettevõttel on Tallinna linnaga leping sõlmitud. See vajab lihtsalt registrisse sisestamist ja allkirjastamist,» lausus Ligi.

Keskkonnainspektsiooni ettepaneku kohta ütles Ligi, et riigi keskkonnaametil on tunduvalt lihtsam see luba välja anda, kui Tallinna linnal hakata äsja muudetud jäätmeveokorraldust jälle ümber korraldama.

Keskkonnainspektsiooni nõuniku Leili Tuule sõnul peaks ettevõte jäätmeloa varsti kätte saama, kuid see ei õigusta vahepealset seaduserikkumist.

«Abilinnapea Arvo Sarapuu on pidevalt rünnanud ja halvustanud professionaalseid jäätmeettevõtteid ja rääkinud vajadusest prügimajandus munitsipaliseerida ning võtta see täielikult linna kontrolli alla.

Riigikogu keskkonnakomisjoni esimehe Rainer Vakra (SDE) ei allu Tallinna jäätmekäitlussüsteem ei tervele mõistusele ega turu loogikale. «Sisuliselt on varjatud kujul kehtestatud prügimaks, mida linnavalitsus oma suva järgi paika paneb ning omadele ümber jagab. Seejuures on kahetsusväärne, et prügivedajaks on sätitud kahtlase taustaga Arvo Sarapuuga seotud riiulifirma, kes ei suuda tagada teenuse kvaliteeti ja kellel puudub isegi jäätmeluba. Esiteks on tegu tõsise seaduserikkumisega. Teiseks on see sama rumal kui linn palkaks koolilapsi vedama bussijuhi, kellel puudub juhiluba. Tegemist on järjekordse näitega lohakusest ja mastaapsest ning süsteemsest korruptsioonist Tallinnas,» ütles Vakra.