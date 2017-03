Lasnamäe kurikamehe kriminaalasi lõpetati

Eelmise aasta mais hakkas sotsiaalmeedias kulutulena levima pardakaamera video, millelt on näha, kuidas autojuht tekitab Lasnamäel Võidujooksu sillal liiklusohtliku olukorra, peatab sõiduki, haarab kurika ja hakkab sellega järelsõitjat ähvardama.

Liikluskonflikt päädis mehe ülekuulamise ja kohtu alla sattumisega.

Möödunud aasta juunis tunnistas Harju maakohus Urmase süüdi liiklusnõuete rikkumises ning võttis temalt kaheks kuuks sõiduki juhtimisõiguse. Samuti leidis kohus, et kurikaga ähvardamise episoodis ei ole tegemist mitte väärteoga, vaid isiku teos on tuvastatud kuriteo tunnused, mistõttu tagastas kohus toimiku kriminaalmenetluse alustamiseks.

Seepeale esitas Urmas apellatsiooni Tallinna ringkonnakohtule, ent ringkonnakohus jättis maakohtu otsuse jõusse, märkides, et see on seaduslik ja põhjendatud otsus.

Sügisel alustaski Põhja ringkonnaprokuratuur kriminaalmenetlust, kuid hiljutise määrusega otsustati kriminaalasi lõpetada, kuna meest ei ole varem kriminaalkorras karistatud, tema süü ei ole suur ning puudub avalik menetlushuvi uurimise jätkamiseks. Samuti on tal terviseprobleem, mida «ei ole võimalik karistamisega ravida».

«Terviseprobleemi all kannatava isiku kriminaalkorras süüdimõistmiseks ei saa esineda avalikku huvi ning seesugune tegevus oleks vastuolus nii karistuse eesmärkide kui ühiskonna õiglustundega,» põhjendas prokurör.

80-protsendiline töövõimetus

Ühtlasi märkis prokurör, et mees väljendas ülekuulamisel arusaama, et tema käitumine ei olnud adekvaatne ja seda ei saa heaks kiita.

Kui reeglina määratakse isikule kriminaalmenetluse lõpetamisel lisakohustusena maksta kindel summa riigituludesse, siis praegu ei pidanud prokurör seda vajalikuks, kuna mehele on määratud 80-protsendiline töövõimetus. Sel põhjusel ei ole prokuröri hinnangul kohane temale riigi poolt makstava toimetulekutoetuse riigile tagasinõudmine.

Menetluse lõppemisel võidakse isikule määrata ka 10-240 tundi ühiskondlikku tööd, kuid töövõimetusest tulenevalt ei olnud ka see võimalik.

Lisaks kaalus prokuratuur mehele sotsiaalprogrammi läbimise kohustust ning suunas ta psühholoogi vastuvõtule, et viimane hindaks, kas ta ikka vastab sotsiaalprogrammi sihtgrupi kriteeriumitele. Psühholoogi hinnangul tulenes aga Urmase probleem tema haigusest, mistõttu ta ei kvalifitseeru sotsiaalprogrammi sihtrühma.

Küll peab Urmas tasuma kolme kuu jooksul kriminaalmenetluse kulud summas 399 eurot.

Mullu 5. mail kella 17 paiku tekitas ta Tallinnas Lasnamäel Võidujooksu sillale keerates liiklusohtliku olukorra, pressides end viimasel hetkel Laagna tee mahasõidule keeranud sõiduki Volkswagen Passat ette. Sellega eiras ta liiklusnõudeid ja sundis enda taga sõitnud auto peatuma. Süüdistuse järgi väljus ta sõidukist kurikaga ja lõi sellega korduvalt kergete löökidega vastu Volkswagen Passatit ning ähvardas selle juhti.