Paraadi mõnitanud ekspäästja jäi kohtus nõutud hüvitiseta

Kohus tunnistas täna päästeameti peadirektori mullu 31. märtsi käskkirja Sergei Menkovi vallandamise kohta õigusvastaseks, muutis tema teenistusest vabastamise alust ning luges tema vabastamise aluseks teenistusest vabastamise tema enda soovil, ent samas jättis kohus rahuldamata Menkovi nõude hüvitise maksmise osas, ütles kohtu pressiesindaja Anneli Vilu ERRi uudisteportaalile.

Kohus leidis, et päästeamet ei ole Menkovi distsiplinaarsüütegu piisava selgusega määratlenud. «Käskkirja andmise faktiline alus on puudulikult põhjendatud, sest käskkirjast ega selles viidatud distsiplinaarmenetluse kokkuvõttest ei selgu konkreetselt, milliste sõnade, väljendite või lausete kasutamist kaebajale ette heideti ja millised paljudest käskkirjas kasutatud omadussõnadest (laimav, alandav, kohatu, lugupidamatu jne) vastustaja arvates mingi sõna või väljendi kohta käivad,» selgitas kohus.

Mis aga puudutab hüvitise maksmist, siis kohtu hinnangul oli Menkovi osa teenistussuhte lõpetamisel väga suur, ka ei näidanud mees hiljem mingisugust kahetsust välja.

Miks Menkov rühmapealiku kohalt vallandati?

Mullu 25. veebruari varahommikul postitas kesklinna komando rühmapealik Sergei Menkov oma sotsiaalmeedia kanalisse video Eesti Vabariigi 98. aastapäeva paraadist, lisades pildimaterjalile ebatsensuurseid ja solvavaid kommentaare. Video oli filmitud töö ajal päästeautost.

«Oh kindral, rind medaleid täis. Huvitav, kus ta sõdinud on, et nii palju medaleid sai.»

«Moskva, kadesta. Vaata kui palju vägesid kõnnib mööda meie tänavat.»

«Aga mis pe********e lipp see niisugune on?» kommenteeris päästja Balti kaitsekolledži liputoimkonna möödumist.

«Rahvas muidugi rõõmustab, et meil on sellised kaitsjad. Terve rahvahulk on kohal.»

«Meie neegrid, oih, meie mustad sõbrad,» kommenteeris päästja ning lisas Kuperjanovi pataljoni kohta, et tegemist on «SS-laste lastelastega».

Valgetes talve moondamisülikondades sõdurite kohta ütles ta: «Näe, lumeinimesed lähevad».

«Kui kõik meie sõdurid on siin, kes siis piiri kaitseb?»

Koppel lisas, et päästeamet ei tolereeri seisukohti, mis halvustavad Eesti Vabariiki, kaitseväge, meie liitlasi ja inimesi. «Selline käitumine ei ole sobiv mitte ühelegi päästeameti töötajale.»