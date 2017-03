Prokuratuur kontrollib Sarapuu varifirma kohta esitatud väiteid

Prokuratuur kontrollib detaile ning tegutseb vastavalt seadusele, teatas kommentaariks riigiprokuratuur.

Aas ütles BNSile, et osa Eesti Ekspressis ilmunud artiklis esitatud väidetest on sellised, mis ei ole algusest peale tõesed. Aasa sõnul puudutavad need väited Sarapuu tegevust transpordiäris.

Osa artiklis esitatud väiteid on Aasa hinnangul sellised, et need tuleks üle kontrollida. «Hanked vaatame veelkord üle. Ma arvan, et esimese hooga piisab sellest, kui me koos (Arvo Sarapuuga – toim) need üle vaatame,» lausus ta.

Aas sõnas vastuseks küsimusele, kas artiklis väidete kontrollimiseks on vaja auditit, et kui tekib küsimusi, siis seda otsustatakse. Kuna Sarapuu on praegu Eestist ära, arutavad Aas ja Sarapuu pealinna prügiveohankeid tuleval nädalal.

Sarapuu teatas linnavalitsuse pressiteenistuse vahendusel, et tal puudub igasugune avalik või varjatud osalus prügifirmas BWM – kõik vastupidised väited on tema sõnul valed ja eksitava sisuga.

«Samuti võin kinnitada, et ma ei osale ATKO Grupi ettevõtete igapäevases töös ning kõik tehnilised detailid ei ole mulle seetõttu ka teada,» lausus Sarapuu.

Eesti Ekspress kirjutas täna, et Tallinna prügimajandust korraldava abilinnapea Arvo Sarapuu väimees ja Sarapuu ärigrupi ATKO juht Margo Tomingas osaleb salaja Tallinna prügiäris.