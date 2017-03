Arvo Sarapuu: minul ei ole mingit osalust prügifirmas BWM

Tänane Eesti Ekspress kirjutas, et Tallinna prügimajandust korraldava abilinnapea Arvo Sarapuu väimees ja Sarapuu ärigrupi ATKO juht osaleb salaja Tallinna prügiäris.

Sarapuu teatas pressiteate vahendusel, et ta ei osale ATKO Grupi ettevõtete igapäevases töös ja kõik tehnilised detailid ei ole talle seetõttu teada.

«ATKO ettevõtete teenuseid kasutavad mitu firmat: nii need, kes rendivad pinda mainitud territooriumil, kui need, kellel on vajadus spetsiifilisema teenuse järele: eeskätt remonditööde, suuregabariidiliste masinate pesulateenuse järele,» ütles Sarapuu.

Abilinnapea rõhutas, et kõik riigihanked on Tallinna keskkonnaamet läbi viinud korrektselt, need on kohtutes läbi vaieldud ja selle põhjal ka võitja välja kuulutatud.

«Artiklis jäetakse mulje, nagu põhineks kogu minu senine tegevus transpordiäris vaid võimusidemetel. Maakonna liinihankeid teevad maavalitsused ja nendes pole Keskerakonda pikki aastaid olnud. Ja ka tasuta ühistranspordi rakendudes ei teeniks ATKO Grupi ettevõtted midagi täiendavalt, sest piletiraha kaoks ära ja vahe maksaks kinni riik,» lausus Sarapuu.

«Tuletan ka meelde, et hea tava näeb ette n-ö süüdistatavale sõnaõiguse andmise ja enda seisukohtade selgitamise, mis selle loo puhul on piirdunud vaid ühe küsimusega,» lisas Sarapuu.