Endisele Kunstiakadeemia krundile kerkib kõrge ärihoone

Laikmaa 11/Tartu mnt 1 krundi näol on tegu endise Eesti Kunstiakadeemia (EKA) krundiga, kus viimastel aastatel on olnud tasuline parkla.

«Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta kinnistu olemasolevat ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarvet äri- ja elamumaa sihtotstarbeks ning ehitusõigust krundile kuni kahe maa-aluse korrusega äri- ja eluruumidega kõrghoone ehitamiseks, määrata krundi kasutamise tingimused ja lähiala liikluskorraldus,» seisab linnavalitsuse korralduses.

Hoone suurim lubatud kõrgus peab olema määratud nii, et see ei ületaks kaugvaates lauluväljaku ülemiste väravate juurest Viru hotelli ja Swissoteli ühendavat sirget. Detailplaneeringu algatamist taotles City Plaza OÜ.

Algselt pidi Tartu mnt 1 krundile tulema EKA uus hoone, kuid mitmel põhjusel, sealhulgas ka erimeelsused naaberkinnistu omanikuga, jäi see lõpuks ehitamata.

Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas ütles, et on huvitav vaadata, kas ka seekord kerkivad üles samasugused vaidlused. «Tegemist oli alles detailplaneeringu algatamisega. Planeeringu menetluse käigus tulevad välja kõik võlud ja valud, mis selle asjaga kaasas käivad. Ma olen päris kindel, et see planeering tekitab väga suurt diskussiooni. Aga selleks, et diskussioon tekiks, tuli kõigepealt planeering algatada,» ütles Aas Postimehele.