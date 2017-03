Päästjad käisid eile kustutamas selle aasta esimesi kulupõlenguid

Eelmisel aastal algas kulupõlengute hooaeg veidi hiljem, päästjad käisid esimesi kulupõlenguid kustutamas märtsi viimasel nädalal.

Põhja päästekeskus tuletab meelde, et kulu põletamine on ka sellel aastal keelatud ning karistatav tegevus. Aastate jooksul on põlevast kulust alguse saanud tulekahjudes hävinud paljud kodud, samuti on viimastel aastatel hukkunud kulu põletamise tagajärjel kaks inimest.