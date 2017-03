Patrullpolitseinikku kahtlustatakse narkokuriteos

Patrullpolitseinik peeti kinni oma isiklikus sõiduautos töövälisel ajal ning tema läbiotsimisel leiti narkokahtlusega ainet, teatas Põhja prefektuur.

Politseinikud viisid mehe menetlustoiminguteks jaoskonda. Eile kuulati ta üle ning talle määrati elukohast lahkumise keeld.

Kahtlustuse järgi tegeles mees korduvalt kanepi vahendamisega.

«Mul on südamest kahju, et politseinikku kahtlustatakse narkokuriteos,» ütles Põhja prefekt Kristian Jaani, kelle sõnul vabastatakse kahtlustuse saanud politseinik teenistusest. «Ei ole mõeldav, et inimene, kes vahendab mistahes koguses narkootilist ainet, töötab politseis.»

Jaani lisas, et politseil on kontrollimehhanismid, mille abil ebaausad kolleegid varem või hiljem tabatakse. Eesmärk on jõuda nii kaugele, et sellised inimesed politseinikeks ei saaks ning selle nimel töötab igapäevaselt sisekontroll.

Kriminaalmenetlust viib läbi Põhja prefektuur ja sisekontroll ning juhib Põhja ringkonnaprokuratuur.