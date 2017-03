IRL soovib lõpetada Tallinna lehtede tasuta levitamise väljaspool linna

«Sellisele linna raha raiskamisele, millega tehakse üleriigilist Keskerakonna propagandat, tuleb panna piir - Tallinna linna ülesanne ei ole informeerida linna rahaga kogu Eesti riiki, vaid tagada ikkagi tallinlaste objektiivne informeeritus,» ütles Kukk.

Praegu läheb ligi 30 protsenti ajalehtede Stolitsa ja 15 protsenti Pealinna tiraažist väljapoole Tallinna ning selle eest maksab Tallinna linn.

«Kui aga näiteks mõnel Narva või Võru kodanikul on suur soov tellida endale koju Tallinna linna häälekandja, siis peab ta olema valmis tasuma selle eest hinda, mis katab ajalehe trüki- ja saatmiskulud. See ei tohi toimuda Tallinna maksumaksja raha eest,» ütles Kukk.

Kukk lisas, et enamus linna ajalehtede sisust on tasuta kättesaadavad ajalehe veebilehel. Seega on igal inimesel, sõltumata elukohast, võimalik lugeda linna tegemiste kohta sealt.

Kuke sõnul viitab probleemile äsja volikogus vastu võetud linna revisjonakt, mis kontrollis linna avalike suhete eelarvet. Revisjonis pannakse linnale ette analüüsida senise tegevuse jätkamise otstarbekust. «Oleme olukorras, kus pool linna trükimeedia levikuludest ehk ca 250 000 eurot aastas kulub selleks, et läkitada igal nädalal kümneid tuhandeid eksemplare propagandat Tallinnast välja ja see kulu on tugevas kasvutrendis,» lisas Kukk.