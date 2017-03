Keskerakond otsustas anda Pealinna kaubamärgi Tallinnale üle

Keskerakonna peasekretär Jaak Aab sõnas, et erakond registreeris kaubamärgid enam kui kümme aastat tagasi, sest toonane linnapea Tõnis Palts nende kasutamisest loobus.

«Keskerakond ei soovinud, et need kaubamärgid poliitilise otsuse tõttu kaovad ning registreeris need enda nimele. Kui Keskerakond tuli Tallinnas 2005. aastal võimule, andis erakond need linnale tasuta aastaks kasutada automaatse pikendamisega,» selgitas Aab.

Ta lisas, et kuna linn nende kasutamise eest ei tasunud ning kokkulepped toimisid, ei tegeletud aktiivselt sellega, et kaubamärgid taas linnale üle anda. «Nüüd, mil Tallinn soovib kaubamärke endale, anname need muidugi tasuta linnale,» lausus Aab.