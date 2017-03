Bussijäneste püüdmine päädis tõsise traumaga

Vahejuhtum leidis aset hommikul Sõpruse puiesteel, kus mupo piletikontrolörid tahtsid kontrollida 13. bussiliini sõitjate pileteid, kirjutab Pealinn. Niipea kui uksed avanesid ja kontrolörid tahtsid bussi siseneda, tormasid Viivele vastu kaks keskealist meest ja üks neist tõukas ta bussist välja.

«Kõik juhtus nii kiiresti, et ma ei jõudnud millestki aru saada,» rääkis Viive hiljem. Õnneks ei kukkunud naine asfaldile selili, vaid külje peale, nii et ka üks käsi jäi keha alla. Kolleegid usuvad, et see võis päästa Viive raskest pea-traumast ja ehk veelgi hullemast.

Mupo pressiesindaja Meeli Hundi sõnul üritasid ülejäänud mupolased bussist väljunud mehi peatada, kuid need ei teinud korraldusest väljagi. Pealegi ei ole mupol seaduse järgi õigust korrarikkujaid kinni pidada ega nende vastu jõudu kasutada. Seaduse järgi oleks korrarikkujate kinnipidamine olnud võimuliialdus ja mupolasi endid võinuks oodata karistus. Sellistel juhtudel peab mupo välja kutsuma riigipolitsei. Seda tehtigi ja samal ajal asus mupo väikebuss mehi jälitama.

«Politseipatrull oli õnneks kolme minutiga kohal ja sai ka arvatavad kurikaelad kätte,» ütles Tallinna munitsipaalpolitsei ameti juhataja Aivar Toompere.

Politsei pressiesindaja Olja Kivistiku väljakutse kohta kirjapandu on lühike: «Politseipatrull pidas Lepistiku pargis kinni 44- ja 41-aastase mehe, kellelt võeti seletused. Esialgsetel andmetel tõukas bussireisija kontrolöri ja jooksis ära. Sündmuse asjaolud on selgitamisel.»

«Eelmise aasta algul sai üks mupo töötaja sedavõrd raskelt viga, et oli kuid haiguslehel ja pole tänaseni täielikult paranenud,» selgitas Toompere. «Rikkuja jäi üldse tabamata.»