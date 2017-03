Mupo karistas Astangu prügistajat

Lähemal vaatlusel leidis patrull tõendusmaterjali – ümbriku nime ja aadressidega Harku vallas. Majaomanik esimese hooga oma süüd prügistamisel küll eitas, kuid paar päeva hiljem tunnistas tehtut ja avaldas kahetsust.

Tegemist oli mõnevõrra ootamatu stsenaariumiga. Oma tunnistuses kirjeldab mees, et tavaliselt kogub ta maja ees seisvasse vanasse tööautosse majapidamises tekkiva olmeprügi ning kui kaubik täitub, siis viib prügi jäätmejaama. Saatuslikul päeval kohtas ta tööle minnes endist head töökaaslast, kellega vesteldes selgus, et too on minemas jäätmejaama prügi viima. Küsimusele, kas kolleeg oleks valmis ka tema kilekotid ära viima, vastas too jaatavalt. Nii laaditigi prügi ümber.

Kolleeg Aleksander tunnistas mupole järgmist. Ta elab Põhja-Tallinnas kortermajas, mille hoovi oli ladustatud vana ehitus- ja lammutusmaterjali. Kuna majas korteriühistut ei ole – tegemist on eramaja ja seal elavate üürnikega – ja kuna teati et Aleksandril on sobiv auto, siis tegid majaelanikud talle ettepaneku prügi hoovist jäätmejaama toimetada.

Astangule toodud prügihunnikust leiti selle omanikule viitavad andmed. / Mupo

Paraku osutus ülesanne arvatust raskemaks. «Võtsin siis selle prügi hoovist peale ja üritasin seda ära anda Maleva 4, kus öeldi, et vastu võetakse vaid telliseid ja betooni. Siis läksin Peterburi tee prügilasse, kuid seal nõuti, et prügi oleks sorteeritud, mitte mingites kilekottides,» oli mees nõutu. «Siis läksin Rahumäe 5a prügilasse, kuid seal öeldi, et ehitusprahti vastu ei võeta. Nii viisingi lõpuks prügi metsa.»

Tänaseks on Aleksander saanud rahalise karistuse ja metsa viidud prügi ära koristanud. «Kahetsen juhtumi pärast ja luban edaspidi olla seadusekuulekas,» kirjutab Aleksander oma tunnistuses.