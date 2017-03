Fotod ja video: kolemaja võib tänu omanikuvahetusele kooli kõrvalt kaduda

Kahekorruseline puumaja aadressiga Pallasti 7 asub Pallasti ja Kivimurru tänavate nurgal. Põlenud maja tühjade aknaaukudega tagakülg on täpselt vastu koolimaja ust. Kahte krunti eraldab üksteisest vaid varbaed. Hoovis vedelevad tühjad odekolonnipudelid, leidub ka mõni kasutatud süstal. Peale selle on hoovis kaks lahtist kanalisatsioonikaevu. Krundi tänavapoolne piirdeaed on maha tallatud ning miski ei takista uudishimulikel koolipoistel seal seiklemist.

Üle tee elava naabri sõnul on praegu, külmal ajal maja ümbruses vähe liikumist märgata. Aga igal kevadel, niipea kui ilmad soojaks lähevad, ilmuvat välja räsitud välimusega inimesed, kes majas ööbivad või niisama hoovil askeldavad.

Tallinna munitsipaalpolitsei menetlusosakonna juhata Triin Uudeväli sõnul on aastaid tühjana seisnud, põlenud ning ära lagastatud kahekorruselisel puumajal kolm omanikku, kes ei saa omavahel eriti hästi läbi. Nüüd aga olevat tekkinud lootus, et omanikud teevad nii palju koostööd, et suudavad maja üheskoos maha müüa.

«14. märtsil peaks maja müüki minema, selleks päevaks on notari aeg kinni pandud. Aga kui üks omanik ei tule sel päeval notari juurde, siis jääb maja jälle müümata,» ütles Uudeväli.

Ta lisas, et sel juhul tuleks hakata ette valmistama maja sundmüüki. See aga olevat aeganõudev protsess ning sel juhul seisaks risu veel tükk aega otse koolimaja ukse vastas. «Aga arvestades seda, et tegu on küllaltki magusa krundiga, müüakse see maja loodetavasti lähiajal maha ja küllap siis võtab juba uus omanik midagi ette olukorra parandamiseks,» lausus Uudeväli.