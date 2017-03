Munitsipaalpolitsei võis oma viimasel reidil tõdeda, et sealsetel asukatel pole vaja oma toidukraami säilimise pärast muretseda, sest praegune välistemperatuur on selline, et toit halvaks ei lähe.

Nimelt pole kodutute eluasemeks oleval depool kahte seina ja kuigi katus on peakohal, elavad sealsed elanikud sisuliselt õues. Madratsid, tekid ja padjad on ilmselt mõne prügikasti juurest taaskasutusse võetud. Samuti söögilaud ja muu mööbel.

Pea teki alt välja pistnud mees on mupo peainspektori Pavel Boitsovi vana tuttav. Nimelt on inspektor pidanud teda minema saatma kohtadest, mis pole ööbimiseks ette nähtud. Mahajäetud trammidepoos ei sega kodutud kedagi ning inspektor tunneb neile vaid raske saatuse pärast kaasa. Elu on näidanud, et pole mõtet veenda neid varjupaika minema, sest vajadusel leiavad nad ka ise tee sinna.

Paari aasta eest kirjutas Postimees kodutust naisinvaliidist, kes elas Kadriorus ühes mahajäetud puukuuris. Tookord sõidutas mupo naise tolle nõusolekul sotsiaalmajutusüksusse, kus talle leiti peavari ning hakati ka tema muude probleemidega tegelema. Naine tänas munitsipaalpolitseinikke pisarsilmil. Paraku oli ta vähem kui kuu aja pärast jälle Kadriorus tagasi ning ööbis taas vanas kuuris.