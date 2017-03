Talgutest võtsid osa Tallinna noortevolikogu, Nõmme Õpilasesinduste Liidu ja skautide lipkonna Siil liikmed. Samuti olid kohal kohalikud aktivistid Tõnis Bramanis ja probleemile tähelepanu juhtinud Mariann Rückenberg.

«Kuna koristamist on veel küllaga, siis plaanime ühiselt metsa koristama minna aprillis, kui ka maa on sulanud ja ligipääs prügile on parem. Mul on hea meel, et meie poolt korraldatud talgutel osales palju vabatahtlikke. Puhas metsa-alune on midagi sellist, mille eest meie - Tallinna elanikud - peame iga päev hea seisma. Astangule on ilmtingimata vaja panna teetõkendid, et võimalikud tulevased prügistajad ei pääseks siia ligi. Samuti ei teeks paha paigaldada nendesse kohtadesse, kuhu ei saa panna tõkendeid, hoopis valve-kaamerad. Nende asjade eest peab nüüd hoolitsema Tallinna linn,» rääkis Vakra.

«Riigi tasandil läheme Astangu metsa kaitsmisel edasi initsiatiiviga kuulutada laskemoonalaod koos paekaldaga looduskaitsealaks - sellise algatuse tegi keskkonnaamet juba 2009. aastal, kuid see on millegipärast toppama jäänud. Siin kasvavad loodukaitse all olevad rohe-raunjalg, püstkivirik ja pruun-raunjalg. Lisaks sellele talvituvad moonaladude tunnelites nahkhiired,» lisas Vakra ning lubas silma peal hoida, et riik looduskaitseala moodustamisega ei venitaks.