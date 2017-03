Kohus võttis oma naise süütamises kahtlustatava sõjapõgeniku vahi alla

«Täna peame kõige tõenäolisemaks, et naise vigastuste põhjuseks oli mehe poolt toime pandud kuritegu,» ütles Põhja ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Kaarel Kallas Postimehele.

Ta lisas, et vahi alla võeti mees põhjusel, et on alust arvata, et ta võib tahta riigist lahkuda.

Tallinnas Lasnamäe linnaosas asuvast Majaka tänava korterist viidi 7. märtsi õhtul kella 17.30 paiku haiglasse põletushaavade tõttu üliraskes seisundis 22-aastane naine, kes on Eestisse toodud Süüria sõjapõgenik ning 2,5-aastase lapse ema.

Naine sai väga raskeid põletushaavu ja tema seisund on kriitiline.

Kohe pärast seda alustati kriminaalmenetlust paragrahvi alusel, mis käsitleb raskete tervisekahjustuste tekitamist ettevaatamatusest. Veel üleeile oli politsei ja prokuratuuri kinnitusel võrdselt laual kolm varianti – tegu oli kas õnnetuse, enesetapukatse või kuriteoga.

Inglise keelt kõnelev süürlanna kutsus endale ise abi. Naise 19-aastane abikaasa oli abi saabumisel tema kõrval ja politsei kinnitusel oli üritanud teda ka veega kustutada.

Politsei kinnitusel oli perekond aktiivselt kontaktis tugiisikuga ning mingeid probleeme ei ole nendega varem olnud.

Tegemist on mullu juunis Kreekast Eestisse toodud põgenikega. Paari 2,5-aastane laps on praegu spetsialistide hoole all.

