Maran: Tallinna loomaaia ninasarvikuid tuleb ohtude eest kaitsta

«Loomaaias liiguvad ööpäevaringselt patrullid ja on videovalve ning me ei jäta kunagi ninasarvikuid ööseks välja,» ütles Maran reedel BNSile, viidates äsja Pariisi lähistel asuvas Thoiry loomaaias salaküttide poolt tapetud ninasarvikule.

Teisipäeva öösel tapsid salakütid Thoiry loomaaias noore laimokk-ninasarviku ja saagisid sellelt sarve, mida alternatiivravi pakkujad kasutavad igasuguste väidetavalt tervistavate ainete valmistamiseks ja mille kilo hind mustal turul on 50 000 eurot. Sarvevargusi on Euroopas olnud varemgi, kuid esmakordselt tapeti sarve saamise nimel loomaaialoom. Varasemalt on sarvi varastatud muuseumidest.

«Ohtu ninasarvikutele on Euroopa loomaaedade assotsiatsioon juba tükk aega tunnetanud,» sõnas Maran. «Ninasarviku sarve hind on illegaalsel loodusväärtustega kaubitsemise turul ju kolossaalne ning näiteks Aafrika ninasarvikud on alternatiivravitsejate ja salaküttide tõttu taas väljasuremise äärel.»

Tallinna loomaaias elab kaks Aafrika teravmokk-ninasarvikut, Kigoma ja Kibibi.