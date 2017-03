Salme kultuurikeskuse töötaja tsenseeris kunstinäitust

Teisipäeval avati Salme kultuurikeskuses mitme kunstniku ühisnäitus, kus osaleb ka Irina Baleva-Stüf. Seitse tema tööd riputati keskuse fuajeesse, sest tegemist oli suuremõõtmeliste taiestega. Kuus nendest on klassikaliste maalide koopiad.

«Keskpäeva paiku riputasin üles oma töid. Umbes tund aega hiljem tuli üks keskuses töötav naine, pildistas minu töid telefoniga, seejärel helistas näituse korraldajale Aleksei Kornilovile ja käskis «selle pornograafia ära koristada». Pidime seitsmest pildist kolm maha võtma. Õhtul oli näituse avamine, kus ma pärast asjade sellist arengut loomulikult ei osalenud,» rääkis Baleva-Stüf portaalile Rus.Postimees.ee.

Näituselt eemaldatud tööd olid koopiad Giorgione «Magavast Venusest», Botticelli «Venuse sünnist» ja Michelangelo «Aadama loomisest».

Kunstnik ei leppinud asjaga ning postitas Facebooki oma tööde reprod, mida oli Photoshopi abil täiendanud. Sixtuse kabeli fresko koopial sai Aadam endale jalga aluspüksid, magav Venus aga selga supelkostüümi.

Uudis tsensuurist jõudis sotsiaalmeedia kaudu Põhja-Tallinna linnaosavanema Raimond Kaljulaidini, kes sõitis kultuurikeskusse ning leidis: «Need on suurte meistrite tööd ja pole Salme kultuurikeskuse töötajate asi neid tsenseerida.»

Põhja-Tallinna vanem võttis juhtunu kokku oma Facebookilehel: «Linnaosavanemal tuleb lahendada erinevaid küsimusi. Näiteks, tulen just Salme kultuurikeskusest, mille töötajad lasid kunstnik Irina Baleva-Styfi näituselt eemaldada mõned kunstiajalukku kuuluvate teoste koopiad. Michelangelo «Aadama loomine», mille originaali leiab Sixtuse kabeli laemaalilt, Botticelli «Venuse sünd», Giorgione «Magav Venus» - kui sobimatud. Palusin need tagasi panna.»

Salme kultuurikeskuse direktor Toomas Loo vastas portaali Rus.Postimees.ee küsimustele

«pornograafia» eemaldamise kohta, et kultuurikeskus tegeleb eelkõige kontsertide ja etenduste korraldamisega, näitused aga toimuvad keskuse fuajees ja koridorides.

Kõnealusel juhul olevat näitusega tegelenud keskuse töötaja reageerinud liiga teravalt seetõttu, et lähiajal toimub keskuses mitu lastele mõeldud üritust, muuhulgas ka laste- ja noortekooride laulupeo proovid. Samuti olevat mõned lapsevanemad avaldanud pahameelt selle üle, et keskuses eksponeeritakse paljaste inimkehadega pilte.

«Loomulikult ei kahtle keegi meist selles, et kunstiajalooga tutvumine on hädavajalik. Õnneks lahenes probleem kiiresti ja pärast Põhja-Tallinna vanema operatiivset sekkumist pandi pildid taas seinale. Kunstniku ees on vabandatud,» ütles direktor.