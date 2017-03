Uue jäätmeveo korraldusega Nõmmel on ühinenud üle poole klientidest

«Esimese märtsikuu nädala seisuga on taotluse jäätmeveolepingu sõlmimiseks esitanud ligi 5600 klienti. Nõmmel on ligi 8000 kinnistut,» ütles Nõmme linnaosavanem Tiia-Liis Jürgenson.

Tema sõnul võib probleeme tekkida sellest, et paljud elanikud on jätnud jäätmeveolepingu sõlmimise viimasele hetkele või pole seda üldse jõudnud veel teha. «See on tekitanud Tallinna Jäätmekeskuse klienditeeninduskanalitele ülekoormuse, mistõttu nii meilidele vastamise kui ka kõnede ooteajad on veninud pikaks,» tunnistas Jürgenson.

«Elanikele on probleemiks olnud ka see, et uued veograafikud võivad erineda varasemast ning esimesel kuul võib tekkida konteineri ületäituvus. Juhul, kui graafiku muudatusest tingitult on kliendil tekkinud uueks väljaveo päevaks rohkem jäätmeid, kui mahutisse mahub, siis Tallinna Jäätmekeskus on arvestanud, et jäätmevedaja võtab koos mahuti tühjendamisega kaasa ka mahutivälised pakendatud jäätmed ilma lisatasu arvestamata,» lubas Nõmme linnaosavanem.

«Uus süsteem on toiminud vähem kui nädal aega ja pole veel korralikult tööle hakanud. Logistilise plaani paikaloksumisele aitab kaasa, kui kõik lepingud on sõlmitud. Mõne nädala jooksul saavad marsruudid ka uutele autojuhtidele selgeks,» lisas Jürgenson

Jürgensoni sõnul ei ole korraldatud jäätmeveo süsteemis Nõmmel midagi uut. «Süsteem hakkas tööle 2006. aastal ning toimis edukalt. 2013 tuli hanke käigus tekkinud vaidluste tõttu ajutiselt tagasi minna vabaturu tingimustele. Alates 1. märtsist rakendus taas Nõmmel korraldatud jäätmevedu ning lepingulise partnerina alustas Tallinna Jäätmekeskus. 2013. aasta juulist kuni praeguseni oli linnaosa prügimajanduses ajutine vabaturu olukord.

Tallinn on teatanud, et korraldab jäätmevedu ümber niinimetatud Põhjamaade mudeli järgi, mis on mujal Euroopas laialdaselt kasutusel ning andnud häid tulemusi. Kui seni toiminud süsteemi järgi anti konkursi tulemusel piirkonniti ainuõigus ühele ettevõttele, siis nüüd on teenus jagatud kolmeks osaks. Linn leiab hangete tulemusel käitluskoha ja jäätmevedaja ning klienditeeninduse ja elanike või ühistutega arveldamisega tegeleb Tallinna Jäätmekeskus, mis on jäätmeveoteenuse osutamiseks loodud keskne asutus.

Põhja-Tallinnas on jäätmevedu uue süsteemi järgi edukalt toiminud juba alates 2013. aasta märtsist. Alates 2. novembrist 2015 toimub vedu Kesklinna piirkonnas ning alates 1. novembrist 2016 Lasnamäe jäätmeveopiirkondades nr 11 ja 12. Selle aasta 1. veebruaril hakkas uus süsteem kehtima Lasnamäe jäätmeveopiirkonnas nr 10, 1. märtsil Nõmmel ning 1. aprillil hakkab kehtima vanalinnas. Pirita, Mustamäe, Kristiine ja Haabersti kohta ei ole veel lepinguid sõlmitud, kuid eesmärk on kogu linnas uus süsteem kasutusele võtta hiljemalt 2017. aasta lõpuks.