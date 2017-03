Riigikogulane sattus naistepäevakampaania ajal Kalamajas liiklusõnnetusse

Hommikul last lasteaeda viinud Anne-Mari Müller kirjeldas sotsiaalmeedias, et riigikogu liige Tanel Talve riivas parkimise käigus teist autot ja hakkas seejärel sõiduki roolis olnud lapseootel naist juhtunus süüdistama, vahendab ERR.

Mülleri kinnitusel oli õnnetus pigem väike plekimõlkimine, kuid pealtnägijaid ehmatas just viis, kuidas Talve asja lahendas: pärast kokkupõrget teise auto roolis istunud rasedat naist süüdistades.

Tanel Talve ütles ERRile, et õnnetust ei põhjustanud tema ja mingeid erimeelsusi tal naisega ei olnud. «Täna hommikul oli ühe Põhja-Tallinna lasteaia juures ühel naisterahval küll väike paanika, sest ta parkis oma auto minu masina tagaosale väga lähedale ja arvas, et oleme ka riivanud teineteist, aga pärast väikest rahunemist sai ta aru, et paanikaks pole põhjust,» selgitas olukorda saadik.