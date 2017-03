Fotod ja video: tantsija kõndis mööda Solarise seina alla

8. märtsil esietendub Sõltumatu Tantsu Laval Telliskivi loomelinnakus «Femmaaž», kus taasesitatakse maailma tantsuajaloo legendaarseimad soolod, mille naised on loonud.

Tantsija Mari Mägi esitas etenduse sissejuhatuse või eeloona 1970. aastate alguse mässulisest ajast pärit ameerika koreograafi Trisha Browni soolo, kus tantsija kõnnib alla mööda kõrghoone seina.

Tegu oli omamoodi linnaruumi sekkumisega, kus keset sagivat argipäeva linna tihedaimas keskuses peatati korraks aeg ja juhiti inimeste tähelepanu silmapaistvatele naistele, kes on muutnud meie mõtlemist kultuurist ja elust.

Ühtpidi eksperimenteerib Brown nii inimese tasakaalumeelega, liikumise ja tantsu võimalustega üldse (nii tantsija kui vaataja perspektiivist), teisalt tõi ta inimesed nõnda kättpidi nüüdistantsu juurde, pakkudes neile kummalist vaatemängu, ust koreograafia, liikumiskunsti maailma: tantsija kõndimas seinal nagu «jalakäija» muudab perspektiivi, annab ruumi fantaasiale, nihestab hetkeks me arusaamu sellest, mis on «lihtne liikumine», mis on igapäevane. Inimese kulgemist, igasugust liikumist võib näha tantsuna.

«Femmaaž» tõstab esile naised ja nende revolutsioonilised teod tantsus. Tänased eesti tantsijad Sveta Grigorjeva, Joanna Kalm, Mari Mägi ja Madleen Teetsov-Faulkner tõlgendavad viie kaasaja klassiku töid omatahtsi, nende endi mässulises vaimus.

«Femmaaži» tantsitakse Sõltumatu Tantsu Laval veel 15., 16., 29. ja 30. märtsil ning 5. ja 6. aprillil.