Süüriast pärit põgenik viibib haiglas raskete põletushaavadega

Politsei ja prokuratuur annavad täna ajakirjanikele juhtunust ülevaate. Alustatud on kriminaalmenetlust paragrahvi alusel, mis käsitleb raskete tervisekahjustuste tekitamist ettevaatamatusest.

Hetkel ei ole selge, mis eile Lasnamäe korteris täpselt juhtus. Naisel on väga rasked põletushaavad ning tema seisund on raske, mistõttu pole teda olnud võimalik ka üle kuulata.

Võimalik, et naine süütas end ise, aga välistatud pole ka, et tema mees (19) on kuriteoga seotud. On võimalik, et tegu on õnnetusega, kuna naisterahval oli seljas kergesti süttiv riietus.

Prokuratuuri taotlusel on mees ütluste kontrollimiseks 48 tunniks vahi alla võetud. Nende 2,5-aastane laps on spetsialistide hoole all. Tegemist on eelmisel aastal Eestisse toodud põgenikega.

Postimees intervjueeris Lasnamäel elavaid kvoodipõgenikke mullu septembris, ent tegemist polnud Süüria perekondadega. Pagulased rääkisid, et kõige raskem on see, et nad ei valda inglise keelt ja paistavad siin rahva seas välja. «Teatud paikades, nagu Lasnamäel, kui lähed õhtul välja, võib sul probleeme tekkida. Kui jalutad lihtsalt edasi, tegeled oma asjadega ega suhtle inimestega, siis probleeme ei tule. Kui istud kusagile... Kreekas on see täitsa tavaline, mine kuhu tahes, sa ei paista silma. Siin tullakse küsima, kust sa pärit oled, miks sa siin oled ja miks sa koju ei lähe,» räägiti muu hulgas oma elust Tallinnas.

Perepeade kõige suurem soov oli leida töö.

Mullu novembris võeti vahi alla Haapsalus elava Süüria perekonna isa. Väidetavalt ähvardas mitu kuud Eestis elanud mees 12. novembril oma naise ära tappa. Prokuratuuri kinnitusel viibib inimene täna jätkuvalt vahi all ja kohus hakkab asja arutama mais.

Sotsiaalministeeriumi rahvusvahelise kaitse poliitika juht Triin Raag ütles siis Postimehele, et tugiisikud saavad kultuuriliste erinevuste koolitusi, lisaks pakutakse tugiisikutele mitmesuguseid täiendkoolitusi. Üks täiendkoolitus, mille tugiisikud on sel aastal saanud, on lähisuhtevägivalla märkamine ja sellest teavitamine.