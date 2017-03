Haridusameti kinnitusel valmib GAGi hoone Kalamajas tähtajaks

«Jah, usub. Omalt poolt teeme selleks kõik võimaliku,» ütles Tallinna haridusameti juhataja Andres Pajula vastuseks küsimusele, kas amet usub, et GAGi algklasside hoone saab uue kooliaasta alguseks valmis. Pajula kinnitas ka, et tal ei ole mingeid andmeid selle kohta, et aadressil Vana-Kalamaja 9 algav ehitus ei pruugi õigeks ajaks lõppeda.

Kommenteerides väiteid, et GAGi algklassid alustavad sügisel koolis käimist õhtuses vahetuses, kuna Vana-Kalamaja hoone ei ole valmis, aga vanasse majja kõik ära ei mahu, vastas Pajula, et «Vana-Kalamaja 9 hoone saab valmis».

Linnaplaneerimise amet kinnitas esmaspäeval, et kõik Gustav Adolfi gümnaasiumi õppehoone ehitamiseks vajalikud ettevalmistustööd toimusid kõiki seadusi järgides ning abilinnapea Mihhail Kõlvart ütles, et 6. veebruaril väljastas Tallinna linnaplaneerimise amet ümberehitusloa ehitustöödeks, reedel, 3. märtsil väljastati aga ehitusluba.

Gustav Adolfi gümnaasiumi laiendamine on saanud rohkelt tähelepanu, kuna kooli vilistlased ja lapsevanemad saatsid 31. jaanuaril Tallinna linnavalitsusele pöördumise, millega soovitakse peatada kooli õpilaste arvu kahekordistamise ja kooli kaheks jagamise plaan. Pöördumisele on allkirja andnud umbes tuhat kooli vilistlast ja lapsevanemat.

Ka GAGi vilistlaskogu juhatus on vastu plaanile kahekordistada lähiaastatel kooli õpilaste arv ning kolida esimene ja teine kooliaste septembrist Vana-Kalamaja tänaval asuvasse koolimajja ning avaldas seetõttu kooli direktorile Hendrik Agurile umbusaldust. «GAGi vilistlased ei ole nõus linnavalitsuse, haridusameti ja GAG juhtkonna teguviisiga, et paljude perede elu puudutav otsus tehti ilma koolipere ja huvigruppidega läbi arutamata,» seisab vilistlaskogu pöördumises.