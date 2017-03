Eesti kõige õnnetusterohkem parkla on Ülemiste ostukeskusel

Ülemiste ostukeskuse parklas toimus läinud aastal 145 kindlustusjuhtumit, mille kogukahju oli 140 000 eurot. Tallinna Rocca al Mare ostukesuse parklas toimus mullu 111 juhtumit kogukahjuga 130 000 eurot ning Tartu Lõunakeskuse parklas 110 juhtumit kogukahjuga 120 000 eurot.

Fondi andmete põhjal järgnesid kolmele eelnimetatule Tallinna Järve keskuse parkla 97 juhtumi ja Kristiine keskus 91 juhtumiga, mõlema kogukahju oli 90 000 eurot ning kuuendana Lasnamäe Centrumi parkla, kus toimus eelmisel aastal 72 liiklusõnnetust, mille kahju oli 60 000 eurot.

Tallinna transpordiamet ja ELF plaanivad teha lähiajal ostukeskustele pöördumise, milles toovad esile, et nende parklates on autokoha laius normidest väiksem ning see on sagedaste õnnetuste üheks peamiseks põhjuseks, ütles Tallinna transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelma.

ELF-i tarbijahariduse valdkonnajuhi Jaanika Käärsti sõnul on 37 protsenti kõikidest liikluskindlustusjuhtumitest ehk eelmisel aastal ligi 13 000 juhtumit on seotud parkimisega. «Kui lisada juurde ka kaskokindlustuse juhtumid, siis on parklates juhtunud liiklusõnnetuste arv veelgi suurem,» ütles Käärst.

«Parklates toimunud juhtumitest on 70 protsenti seotud parkimiskohale liikumisega või sealt äraliikumisega. Rohkem kui 7500 juhtumit toimus parkimiskohal manööverdamisel, mistõttu parkimiskoha õige laius mõjutab õnnetuse aset leidmise tõenäosust märkimisväärselt,» märkis ELFi esindaja.

Parkimiskohtade paigutamist ja laiust käsitleb linnatänavate standard, mille väljaandjaks on Eesti Standardikeskus. Läinud aasta kevadel hakkas kehtima uus standard, mis sätestab kaubanduskeskustes olevate parkimiskohtade soovituslikuks laiuseks 2,7 meetrit, tavaparklas 2,6 meetrit. Vana, 2003. aastast kehtinud standardi järgi oli kaubanduskeskuse parkla soovituslik laius 2,6 meetrit, kuid enamus kaubanduskeskuste parklatest ei vasta ka 2003. aastal kehtestatud standardile, ütles Käärst