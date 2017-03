Tallinnast Majaka tänavalt viidi haiglasse põletushaavadega naine

Häirekeskus sai kella 19 paiku teate sündmusest Tallinnas Majaka tänaval, kus asuvast korterist viidi haiglasse põletushaavadega naine, ütles Põhja prefektuuri pressiesindaja Helen Uldrich.

Naine on teadvusel ja esialgsetel andmetel pole tema vigastused eluohtlikud.

Millest vigastused on tekitatud või tekkinud, pole praegu teada. Politsei tegeleb sellega, et selgitada välja juhtumi täpsemad asjaolud ja see, mis naisele põletushaavad tekitas.

Praegu kontrollib politsei naise elukohta ja asub üle kuulama osapooli. Samuti käisid sündmuskohal päästjad, et korter üle vaadata.

Pole teada, kas tegemist oli õnnetusega või kuriteoga, kuid praeguse seisuga kellelegi kahtlustust esitatud ei ole. Viga saanud naisel on politsei andmetel mees ja laps.

Täpsemat infot saab politsei sündmuse kohta jagada tõenäoliselt homme.