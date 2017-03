Fotod: Tallinnas avati interaktiivne näitus plastireostusest

Igal aastal jõuab maailma ookeanidesse kümme miljonit tonni plasti ega kao sealt koguni sajanditeks omal jõul kuhugi. Näitusel esitletakse lihtsaid viise, kuidas saab ka kodus vältida veel rohkema plasti merre sattumist, teatas Energia avastuskeskus pressiteate vahendusel.

Ameerika Ühendriikide suursaadik Eestis James D. Melville Jr. ütles näituse avamisel, et on väga uhke selle koostöö üle, mis aitas näitliku õppevahendi tuua Eestisse. «Selle näituse avamisega kinnitame ühiselt, et meie ookeanide kaitse ning jätkusuutlik kasutamine on kriitilise tähtsusega,» märkis James D. Melville Jr.

Keskkonnaminister Marko Pomerantsi sõnul on hobisukeldujad juba mitu aastat korraldanud tänuväärt aktsioone, mille käigus tuuakse mere põhjast välja esemed, mis sinna kuuluma ei peaks. Ta lisas, et arvestades koristatava tüki suurust ja sealt väljatoodud prügi hulka, on mereprügi meilgi üks merekeskkonda suuresti mõjutav mure.

Pomerants ütles, et lisaks sellele, et mereprügi mõjub drastiliselt mereelustikule, halvendab see ka rannikualadel elavate inimeste sotsiaalmajanduslikku olukorda, sest prügised rannad turiste ei huvita ning sellistest kohtadest hoitakse pigem eemale. «Niisiis, Kalaranna kandis jalutades ja merevaateid naudiskledes tasub kindlasti näituselt läbi astuda ning avastada, mis on selle maalilise vaate põhjas,» sõnas ta.

48-ruutmeetrisel näitusealal on võimalik jälgida lühikesi dokfilme Plastic Change’i mereretkedest ning ühtlasi anda lubadus erilises fotokabiinis ka ise plastikasutust vähendada.

«Teaduskeskusena, mida külastab kuus ligi 8000 inimest, on meil hea meel võimaluse üle pakkuda oma külastajatele kaasamõtlemiseks sellist olulist teemat nagu on plastireostus,» sõnas Energia avastuskeskuse juhataja kt Liisa-Riin Laidre. Tema sõnul puudutab see valdkond meid kõiki. «Kui pöörata rohkem tähelepanu taaskasutusele ja raiskava tarbimise vältimisele, saame ise luua puhtama keskkonna ja parema tuleviku.»

«Plasti(vaba) ookean» on Energia avastuskeskuses avatud aprilli lõpuni, seejärel reisib näitus Lissaboni.

Näitus on valminud Taanis ja loodud Ameerika Ühendriikide, Euroopa Liidu, Taani rahvusliku akvaariumi Den Blå Planet ja mittetulundusühingu Plastic Change koostöös. Taanis tutvus näitusega rohkem kui 100 000 külastajat. Eestis toetasid näituse avamist Euroopa Komisjoni Eesti esindus, keskkonnaministeerium, Energia avastuskeskus ja Ameerika Ühendriikide saatkond Eestis.