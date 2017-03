Mullu novembris toimetati pensionil kopter Murastest piirivalvekolledži hoovilt Lennusadamasse. Kuna see on 24. märtsil avatava näituse «Mayday! Mayday! Mayday!» üks põhieksponaate, siis viidi see täna hommikul Lennusadama ekspositsioonisaali.

2006. aastani piirivalve lennusalga käsutuses olnud kopter pole pärast seda enam õhku tõusnud, kuid lennumasin on hoolikalt restaureeritud ja heas korras.

«Näituse külastajad saavad kopterit ka seestpoolt vaadata ja lisaks teeme sinna juurde kopteri tegevust ning lennusalka tutvustava täiendava ekspositsiooni,» rääkis Lennusadama näituste projektijuht Karen Jagodin.

Ta lisas, et näitus räägib eelkõige inimesest. «Me ei räägi seal looduskatastroofide või reostuse likvideerimisest või aluste päästmisest, räägime ainult inimesest, nii päästjast kui päästetavast. Näitus valmib väga laiapõhjalise koostöö tulemusena. Kaasatud on kõik valdkonnad, mis Eestis merepäästega kokku puutuvad. Tuleb väga huvitav näitus,» lubas ta.