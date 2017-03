Tallinn soovib kiirustrahve oma eelarvesse

«Oleme teinud ettepaneku liiklusseaduse ja teiste seaduste muutmiseks, et trahvitulu saaks endale nende kiiruskaamerate omanik. Riigimaanteede puhul siis riik, kui need kaamerad on maanteeameti omad ja kui kaamerad paneb üles mõni kohalik omavalitsus, siis saab ta selle tulubaasi endale,» ütles Tallinna transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa.

Ta viitas, et kiiruskaamera soetamine ja selle ülalpidamine on kallis ning need kulud tuleb millegi arvelt katta. Tema sõnul maksab Kristiine ristmikule paigaldatud ühe kiiruskaamera aastane hooldus umbes 24 000 eurot, ristmikul asub aga kaks kaamerat. «Mõistlik oleks ju, et see kiiruskaamera teenib enda kulud tasa. Kui nüüd sedapidi läheb, siis ilmselt kaameraid ka juurde tuleb,» lisas Rüütelmaa.

«Kui kohalik omavalitsus võib näiteks parkimisrikkumiste eest trahvi välja kirjutada, siis miks ta ei võiks sama ka kiiruskaameratega fikseeritud rikkumiste eest teha?» küsis Tallinna liikluskorralduse juht.

Tallinna andis eelmisel aastal Kristiine kaamerad viieks aastaks maanteeameti kasutusse ning nendega fikseeritud trahvid kirjutab välja ja kasseerib riigieelarvesse politsei- ja piirivalveamet.