Saku ja Saue vald vahetavad lasteaia- ja koolikohti

«Sõlmisime täna lepingu, mis vaatab elanikele teenuste pakkumisel piirkonda, mitte piiri,» kommenteeris Saku vallavanem Tiit Vahenõmm lepingut, mille kohaselt saab Saku vald pakkuda järgmisest õppeaastast oma inimestele igal aastal nelja lasteaiakohta Saue valla Laagri piirkonna lasteaedades ning Saue vald saab aastakäigus kaks lasteaia- ja kaks koolikohta Saku valla Kurtna koolis ja lasteaias.

«Selle lepinguga tahame rõhutada ausa sissekirjutuse vajadust, näeme ju oma igapäevases praktikas sageli, kuidas inimeste sissekirjutus muutub kiiremini kui Eesti ilm. Selline hetkel parima otsimine pole aga aus kellegi suhtes ning muudab keeruliseks vajaliku sotsiaalse infrastruktuuri planeerimise,» ütles Saue vallavanem Andres Laisk.

Lepingu allkirjastamisel arutati veel teisigi koostöövõimalusi. Kuna praegune transpordiskeem Laagri piirkonnas on teede ehituse tõttu muutumas, siis räägiti võimalikust ühistranspordialasest koostööst. Samuti arutati ka piirkonda võimaliku ühise lasteaia ja põhikooli ehitamist, mis muudaks Saku valla Jälgimäe ja Tänassilma külades ning Saue valla Laagri alevikus elavate perede elu palju mugavamaks. Sarnane koostöökogemus on kahel vallal juba olemas – Saku tasus kuuendiku Saue vallas asuva Nõlvaku lasteaia ehitusmaksumusest ning üks rühm kuue-rühmalises lasteaias on Saku valla laste päralt.