Kesklinna valitsus annab elanikele aru

«Esitame kesklinlastele omapoolse aruande nende eesmärkide saavutamisest, mis on sõnastatud Tallinna positiivses programmis aastateks 2014–2018,» ütles Kesklinna vanem Taavi Pukk. «Võin nii palju kaarte avada, et tegevus on olnud tulemuslik, olgu siis kõneks tänavate remont või uute teede rajamine, aga ka terviseürituste korraldamine ja kogukonna ettevõtmiste toetamine. Samuti on mitmed asjad hetkel töös. Kõige parema pildi saab aga kohale tulles ja ise üritusest osa võttes.»

Kesklinna valitsus annab oma viimaste aastate tegevusest ülevaate teisipäeval, 7. märtsil kell 18.30 Hopneri majas (Raekoja plats 18), kuhu on vaba sissepääs kõigile. Ühtlasi tutvustakse uue positiivse programmi kokkupanemiseks alanud ideekorjet. Et linlastel oleks hõlpsam oma ettepanekuid ja probleeme edastada, alustas Kesklinna valitsus märtsist projekti «Värske juhtimine Kesklinnas». Projekti raames pakutakse linnaosavalitsuse teenuseid igal reedel paar tundi rahvarohketes kohtades avatud vabaõhukontoris, eeloleval reedel Tammsaare pargis.

«Kui praegune programm järgmiseks aastaks ammendub, jätkame kohe uute ülesannetega. Siin ootame tõhusat sisendit asumiseltsidelt, teistelt vabaühendustelt ja kõigilt Kesklinna elanikelt, kes tahavad oma linnaosa arengus kaasa rääkida. Seda saab teha nii homsel arutelul Hopneri majas, igal tööpäeval linnaosa valitsuses Nunne tänaval kui ka reedeti meie vabaõhukontoris. Iga arvamus loeb!» kutsus linnaosa vanem tegema ettepanekuid uue tegevusprogrammi sisustamiseks.

Ettepanekud ja küsimused saab tööpäevadel jätta spetsiaalsetesse kirjakastidesse, mis paiknevad alates homsest Kesklinna valitsuses Nunne tn 18 ja samuti kõigis linnaosa asutustes: rahvastikuregistri ja sotsiaalhoolekande osakonnas Pärnu mnt 9, Rahvarinde muuseumis (Vabaduse väljak 9), sotsiaalkeskuses (Liivalaia tn 32), Hopneri majas (Raekoja plats 18), noortekeskuses ja Raua saunas (Raua tn 23).