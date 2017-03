Mupo asejuhatajana alustab tööd Janek Lass

Janek Lassil on laialdased kogemused pääste valdkonnas, ta on töötanud Väike-Maarja päästekoolis, Tallinna tuletõrje- ja päästeametis, Harjumaa päästeteenistuses ja Põhja-Eesti päästekeskuses. Aastatel 2008–2016 töötas ta sisekaitseakadeemia päästekolledži direktori asetäitjana ning enne munitsipaalpolitsei ametisse tulekut päästeameti logistikatalituse eksperdina, teatas mupo pressiesindaja Meeli Hunt.

«Olen pääste valdkonnaga seotud olnud 21 aastat ja töötanud väga eripalgeliste meeskondade juhina eri valdkondades – alates päästetöötajate väljaõppest kuni haldusjuhtimiseni päästekoolis. Mul on hea meel, et saan oma kogemust pakkuda uudses situatsioonis kohaliku omavalitsuse elanikkonnakaitse tasandil. See on põnev väljakutse ja äärmiselt oluline valdkond, millega tegelema asuda,» ütles Lass.

Mupo juhi Aivar Toompere sõnul on tegemist oma ala tipptegijaga, kellega ta loodab teha pikka ja tõhusat koostööd.

Lassil on päästeteenistuse rakenduskõrgharidus sisekaitseakadeemia päästekolledžist, pooleli on magistrikraadi omandamine sisekaitseakadeemia sisejulgeolekuinstituudis.