Tänavaküsitlus: Lasnamäe elanikud tunnevad Kõlvartit hästi ja toetavad teda

Suurem osa küsitlusele vastanutest leidis, et Kõlvart on hea kandidaat ja tegelikult ei ole vahet, kes on linnaosas esinumber, peaasi et ta on Savisaarega samast meeskonnast. Enamus küsitletutest hääletaks Savisaare poolt, kui ta kandideeriks, ent tema puudumisel annavad hääle Kõlvartile.

Vaid üks tänavaküsitluses Postimehega vestelnud Lasnamäe elanik leidis, et Kõlvartist ei ole Savisaarele väärilist asendajat.

Keskerakonna Tallinna nõukogu nimetas 20. veebruaril sügisel toimuvateks valimisteks Lasnamäel erakonna esinumbriks abilinnapea Mihhail Kõlvarti. Varem on aastaid Lasnamäe esinumbrina kandideerinud Keskerakonna endine esimees Edgar Savisaar.