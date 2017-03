Kristiine ristmiku kiiruskaamera fikseeris hulga rikkumisi

Esimesed trahviteated on saadetud ning politsei on menetlenud ligemale 30 kiiruseületajat, ütles reedel politsei- ja piirivalveameti (PPA) teabehaldusbüroo liiklusmenetlusteenistuse vanem Toomas Kaarepere.

Enamik kiiruseületamisi oli kella 17 ja 23 vahel, samuti on kihutamisi varahommikustel tundidel. Valdav osa hoiatustrahvidest on 9–18 eurot.

«Kahjuks peab tõdema, et linnakaamerate poolt on fikseeritud ka suuremaid kiiruse ületamisi ning ristmikule on sõidetud kiirusel ligi 90 kilomeetrit tunnis. Selline kiirustamine linnaliikluses on lubamatu ning seab otseselt ohtu nii rikkuja kui teiste kaasliiklejate elu, mistõttu tuleb liiklemisel järgida piirkiirust ning olla hoolsam ja tähelepanelikum kaasliiklejate suhtes,» rääkis Kaarepere.