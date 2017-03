Kohus lükkas GAGi laienemise vastaste kaebuse tagasi

Kohus leidis, et kaebuse esitajatel puudub kaebeõigus, kuivõrd see, kas või kuidas seda maja lammutatakse ja hiljem ehitatakse, ei ole otseses puutumises sellega, kas või kuidas korraldatakse ümber GAGi tegevus, teatas linnavalitsuse pressiteenistus. Sellest tulenevalt leidis kohus, et käesoleval juhul ei riku ehitustegevus kaebajate subjektiivseid õigusi.

Halduskohus tagastas tänase määrusega kaebuse, milles kaebuse esitajad soovisid Vana-Kalamaja 9 hoonele antud osalise lammutusloa tühistamist ning nõudsid ehitustööde peatamist esialgse õiguskaitse korras.

Kohus leidis määruses, et kooli vilistlaskogu esindajatele ning ka koolis käivatele lastele ja nende vanematele ei ole seadusega antud õigust keelata kooli pidajal kooli reorganiseerimist lähtuvalt koolis kunagi õppinud inimeste arusaamadest kooli arenguteede ja vajaduste osas või keelata koolile uute hoonete ehitamist ja olemasolevate hoonete rekonstrueerimist.

Kooli pidamise ja tema tegevuse organiseerimise ning materiaalse tagamise põhilistes küsimustes on kehtiva seaduse kohaselt otsustav sõna kooli pidajal ehk käesoleval juhul Tallinna linnal, leidis kohus.

Kohus märkis, et GAG-i puhul ei ole tegemist selle vilistlaste ja/või lastevanemate omandis oleva kooliga. GAG-i puhul on tegu munitsipaalkooliga, mille omanikuks (pidajaks) on Tallinna linn, kes kooliga seotud otsuste langetamisel peab tulenevalt seadusest kaaluma mitte ainult koolis käivate laste ja lastevanemate huvisid, vaid muuhulgas ka laiemaid Tallinna linna huvisid koolivõrgu arendamisel ja kujundamisel.

Määrus ei ole veel jõustunud, selle peale võib esitada 15 päeva jooksul määruskaebuse ringkonnakohtule.