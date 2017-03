Fotod: päästjad harjutavad Swissotelis tulekahju kustutamist

Õppus ehitati üles häirekeskusesse tulevale teatele, et Swissoteli 19. korruse numbritoas on puhkenud tulekahju ja korrusel on ka kannatanuid. Politsei õppusele kaasatud pole, küll on neli päästemeeskonda ja operatiivkorrapidaja, kes koostöös kiirabi ja hotelli turvameeskonnaga olukorda lahendavad.

«Eestist saab juba mõne kuu pärast ELi eesistuja riik ja see toob meie riiki suure hulga väliskülalisi, kes viibivad erinevates hotellides ja restoranides,» ütles Põhja päästekeskuse kommunikatsioonijuht Annika Koppel.

Enne seda viivad päästjad kõigis suuremates Tallinna hotellides, mitmetes toitlustusasutustes ja veel mitmetes hoonetes läbi õppused, et olla tuttavad nende hoonete ja ruumide eripäradega.

Õppus algas kell 11.30 ja lõppeb kell 13.