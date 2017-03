Viimsi elanikud elavad hirmus – mets on karujälgi täis

Viimsi vallas Lubja külas elav Postimehe lugeja märkas eelmisel nädalal kodu lähedal metsatukas puid, millelt oli koor maha kraabitud. Puudel olid sügavad vertikaalsed kraapimisjäljed, mille olid tema hinnangul olid tekitanud karu küünised.

«Kohalikud elanikud arvavad, et karu on talveunest ärganud ja hulgub Viimsi vahel ringi. Jälgedest võib järeldada, et karusid võib olla isegi mitu. Mahakraabitud koorega puud asuvad käidavas kohas ja seal liigub ka palju lapsi. Kõik elanikud on suures ärevuses ja ei julge enam õue minna,» teatas Viimsi elanik.

Eesti Jahimeeste Seltsi esimees Margus Puusti sõnul võib puudelt leitud jälgede põhjal järeldada, et tegemist on siiski põdraga.

«See on põdra komme puid selliselt koorida ja need on väga tüüpilised põdra toitumise jäljed. Kahju, et lumel jälgi näha pole. Põdra ja karu jäljed erinevad oluliselt. Põder on sõraline ja lumel oleks selgelt välja joonistunud sõrad,» rääkis Puust.

Viimsi elanikud kahtlustasid, et kraapimisjäljed tekitas puudele karu. Foto: Erakogu.

Kuidas käituda karuga kohtumisel

Puusti sõnul on metsas karuga kohtumisel alati esimene reegel, et tuleb jääda rahulikuks ja ei tohi sattuda paanikasse.

Eesti Jahimeeste Selts on koostanud juhised, mida teha ja mida kindlasti mitte teha karuga kohtumisel.