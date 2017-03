Tallinn otsib linnaaedade rajamisest huvitatud inimesi

Tallinna keskkonnaamet soovib leida inimesi, korteriühistuid ja kogukondi, kes on huvitatud tegelema linnas aiandusega ja ootab ettepanekuid võimalikke aedade asukohtade osas, samuti on oodatud endast märku andma inimesed, kes soovivad tegeleda aiandusega ja kellel on välja pakkuda ka aia võimalik asukoht.