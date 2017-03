Opositsioon: mõttetu Tallinna TV vaadatavuse suurendamine ei paranda olukorda

«Tallinna televisiooni uus juht Revo Raudjärv on saanud asjast valesti aru, eeldades et vaatajanumbri tõstmine 3,6 protsendini on eesmärk, mis päästab selle ebaõnnestunud projekti. Tänasel hetkel on Tallinna TV vaatajateks enamuses inimesed väljastpoolt Tallinna. Arvestusega, et me kulutame aastas 3,7 miljonit eurot televisiooni ülalpidamiseks, on see pealinna maksumaksja seisukohalt äärmiselt ebamõistlikult kulutatud raha. Miks pean mina pealinlasena maksma kinni teleprogrammi, mida tarbitakse Viljandis, Kärdlas või Võrus?» küsis SDE tõenäoline linnapeakandidaat Rainer Vakra.

«Kui Tallinn linnavalitsus peaks üldse kaaluma TTV allesjätmist, siis peaks see kanal olema suunatud tallinlastele, mitte vaatajatele väljaspool pealinna. Praegusel kujul taoline kulutus ennast ei õigusta. TTV eesmärk ei saa olla ERR iga konkureerimine. 3,7 miljoni euro eest saaks igal aastal renoveerida 3-4 Tallinna lasteaeda, mis oleks tõesti mõistlik investeering, võrreldes Tallinna TVga,» lisas ta.

Reformierakonna riigikogu fraktsiooni liige Kristen Michal leidis samuti, et Tallinna maksumaksja rahaga oleks paremat teha, kus kolmekordistada TTV vaadatavust. «Huvitav, millal keegi ütleb Jüri Ratase lõbusatele rohelistele mehikestele, et TTV järgi inimestel vajadust pole. Propagandamiljonite eest saaks näiteks kõvasti tänavaid puhastada. Mul poleks küll midagi selle vastu, kui näiteks tohter Vassiljevi saatele kuluva raha eest puhastatud lõigu juures seisaks Vassiljev ise ja karjuks seal soovijate olemasolul oma nõuandeid. Turistidele ka elamus missugune. Seega, unustage see mittevajaliku asja kolm või viis korda suuremaks tegemine. Pange kinni, mida varem, seda vähem raisatakse maksumaksja raha. Viimane TTV töötaja kustutab valguse,» kirjutas Michal sotsiaalmeedias.